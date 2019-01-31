أحلام وماغي بوغصن تتفقان على مواجهة إعلانات التنحيف

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: لفتت تغريدة الممثلة ماغي بو غصن حول انزعاجها الشديد من التعليقات التي تتناول موضوع خسارة الوزن عبر منشوراتها نظر الفنان الإماراتية أحلام التي تعاني بدورها من التعليقات الدعائية التي تُدس عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى ما يبدو، فقد خلص النقاش بينهما الى اتفقاقهما على التعاون في مواجهات هؤلاء المعلنين عن منتجات خسارة الوزن!

ففيما غرّدت "أبو غصن" كاتبة: "هجوم ممنهج وعنيف يستوجب أخذ الحيطة والحذر من جماعة "بدك تنحف راسلني" على جميع البوستات. يا خيي ما بدّي إنحف خلاص"، تلقفت أحلام تدوينتها، وردت: "والله يا حبيبتي كأنك بتحكي بصوتي تعالي نعمل حملة ضدهم نوديهم وراء الشمس". مضيفة: "استني عليّ بس خلي أشوفهم لي متى بيزعجوني وأعلمك فيهم. يمكن ألف واحد عملت له بلوك بلوك بلوك ولا في فايدة. مابيتعبوا.. على كل بوستاتي بدك تنحف راسلني مابدي أنحف كيفي كيفي كيفي كيفي. وجع".

فتفاعلت "الممثلة اللبنانية بدورها مجدداً وعلقت: "حبيبتي ولا ينفع فيهم البلوك. تسكّري عليهن الباب يفوتولك من الشباك. بس أنا معاكي. وأحلى بوسة لأحلى أم فهد".