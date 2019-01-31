حلا شيحة تعود للسينما من جديد بعد خلعها النقاب

بعد سنوات من الاعتزال الفني وارتداء النقاب ثم الحجاب، عادت الفنانة حلا شيحة للفن من جديد وأعلنت رسمياً عودتها للسينما.

ونشرت شيحة في حسابها عبر "إنستغرام"، مجموعة من الصور لها على خاصية "الستوري"، حيث ظهرت فيها بإطلالة كاچوال مرتدية الجينز الممزّق.

وعلّقت شيحة على الصور قائلة: "اشتقت للسينما، أول فيلم قريباً، لا أستطيع الانتظار".

يُذكر أنّ شيحة كانت مرشّحة لمسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان، إلا أنها اعتذرت منذ ساعات قليلة.

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