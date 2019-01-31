الفنان آسر ياسين يبدأ تصوير مسلسل "شبر مية " السبت المقبل

القاهرة - سارة عبد الستار
يبدأ النجم آسر ياسين تصوير مسلسله الجديد "شبر مية" يوم السبت المقبل، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم نهال سماحة، ماريان هانى، ضحى إبراهيم توفيق، محمد هشام ومحمود شافعى تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج رامى رزق الله ومادى بادير.
المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال 50 حلقة ويحاول صناعه تصويره وعرضه بالتزامن خلال الفترة المقبلة، قبل حلول شهر رمضان، ويشارك فى بطولته نجلاء بدر، أحمد مجدى، مراد مكرم وعدد آخر من الفنانين جارى الاتفاق معهم.
وكان آخر أعمال آسر ياسين فى الدراما مسلسل "30 يوم" والذى شارك فى بطولته باسل الخياط، نجلاء بدر، وليد فواز، إنجى المقدم، أحمد خالد صالح، نورهان، هند عبد الحليم، سلوى محمد على، مجدى بدر، نورهان، نور محمود وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج حسام على.
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