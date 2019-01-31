شكرا لقرائتكم خبر عن أفيش "عيش حياتك" يبرز جمال الطبيعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاقي البوستر الدعائي لفيلم سامح حسين وساندى "عيش حياتك"، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ فريق عمل الفيلم فى الترويج له من خلال حساباتهم الشخصية. وأظهر أفيش الفيلم جمال الطبيعة المصرية في نسختيه وهو الأفيش الذي اعتمد على صور خارجية وليست داخل الاستوديوهات كالعادة. فيلم"عيش حياتك" من بطولة سامح حسين وساندي، ومحمد نور، وإدوارد، وإخراج تامر بسيونى، ومن المقرر عرض الفيلم فى النصف الأول شهر من فبراير.

كانت هذه تفاصيل خبر أفيش "عيش حياتك" يبرز جمال الطبيعة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.