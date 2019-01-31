شاهدوا.. محمود الجندي ” شِيعي ” !!

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 03:57 مساءً -

نفى الفنان محمود الجندي ما يتم ترديده حول اعتناقه للمذهب الشيعي بعدما انتشرت صور له بملابس الحشد الشيعي العراقي.

وقال الجندي خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري في برنامج “حفلة 11” المذاع عبر فضائية “ON E”، أن هذه الشائعات خرجت بعد زيارته للعراق وحضوره بعض فعاليات الحشد الشعبي العراقي، مؤكدًا أنه شارك في هذه الفعاليات أثناء حضوره لأحد المهرجانات الفنية هناك.

وأكد الجندي أنه تلقى دعوة لزيارة أحد الأماكن التي وقعت فيها مجزرة هناك وأصر على ارتداء ملابس تشبه ملابس الحشد الشعبي العسكرية لأنه رجل عسكري وخدم في القوات المسلحة لمدة 7 سنوات.

وتابع: “لما روحت أزور العراق كان فيه مهرجان فني وروحت الموقع اللي استشهد عدد كبير من العراقيين ولبست عسكري عشان أبقى بنفس مود الحالة والحشد الشعبي كان فيه مسيحيين وسنيين وشيعة وكان فيه من كل طوائف العراق”.