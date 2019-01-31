شاهدوا محمود الجندي منتقداً: لو أحمد الفيشاوي ابني كنت “تبرأت منه” ولا علاقة له بالرجولة

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 03:57 مساءً -

اننتقد الممثل المصري ​محمود الجندي​ الممثل ​احمد الفيشاوي​ بشدة معترضاً على مظهره، وقال خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “حفلة 11” الذي تقدّمه سمر يسري ويُعرض عبر قناة ON E، إنه لا يعجبه «الوشم» الذي يغطي جسد الفيشاوي، مؤكدا أن هذا الشكل لا يصلح مع المجتمع المصري والعربي، ولا علاقة له بالرجولة.

وتابع أنه يعرف أحمد منذ أن كان صغيراً، لهذا يرفض الشكل الذي يظهر به، موجهاً له رسالة واحدة وهي «استرجل»، وأضاف الجندي أن أحمد الفيشاوي إذا كان ابنه لتبرأ منه.



وقال الجندي إنه لم يعتزل الفن احتراما وتقديرا لجمهوره، ولكنه ابتعد فقط عن المجال، نظرا للتغيرات التي طرأت في الوسط الفني، وتغير السلوكيات والقيم، حيث أصبح أهم شيء تلبية رغبات «النجم» دون النظر لفريق العمل وقيمتهم الفنية.

طمأن الجندى، جمهوره عن صحته، قائلاً: “الحمد لله الصحة بخير، مشاكل السن بقى، الواحد مبقاش يستحمل زى الأول”.

وأوضح “الجندى”، أنه لا يرد على أى شائعات، ويرى أن الصمت والعمل هما أفضل رد، مشيراً إلى أن من يريد أن يطمئن عليه فهاتفه مفتوحاً للجميع.

وأضاف، أنه لا يزعجه الشائعات حول صحته ضده، لأنه صدرت شائعات كثيرة عن وفاة فنانين، لافتاً إلى أنه لا يعرف الغرض من ذلك.



وأشار إلى أنه لديه 4 بنات، كلهم خارج الوسط الفنى، إلا أن ابنته الصغيرة مريم، تدرس إعلام فى الجامعة الأمريكية، وتهوى التمثيل، وتتدرب مع خالد جلال، وفى سبيلها للعمل كممثلة.



إشارة إلى أن آخر أعمال محمود الجندي فيلمي «بني آدم» مع يوسف الشريف ودينا الشربيني وهنا الزاهد، و»سوق الجمعة» مع عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور ومجموعة من الممثلين.