شاهدوا اعتداء وتحرش على فتاة كويتية من قبل ⁧‫حارس‬⁩ ⁧‫مصري‬⁩.. وهذا ما كشفته الشرطة

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 03:57 مساءً -

قالت فتاة كويتية أن حارس حديقة عامة، من الجنسية المصرية، تحرَّش بها بضع مرات خلال زيارتها الحديقة للمشي مع كلبتها، مؤكدة أنها ليست الوحيدة التي تعرَّضت للتحرش منه على حد قولها.

وأوضحت الفتاة، في مقطع فيديو، لم تظهر فيه بشخصها واكتفت بصوتها :”حارس حديقة الرميثية تحرش بي في أكثر من مناسبة ويشغل المرشات أول ما دشيت أنا وكلبتي أنا أمشيها هنا يوميًّا، وقط الباكيت هذا وبعدين قام يسبني وراح مكانه راح ينخش وحاولت اواجهها قام ينحاش، يعني أنا ما شفت ناس شذي”.

وأضافت: “أنا أدري أنه حتى لو رحت المخفر ما بيسوولنا شي لأنه مصري من الآلهة المصريين اللي عنا في الكويت، وراح انخش بعد ماسبني، ليش لأنه كذا مرة تحرش.. هذا ما وصلناله في الكويت”.

وتجولت الفتاة في الحديثة في محاولة للبحث عن الحارس المزعوم الذي تقول إنه تحرش بها، واكتفت حين فشلت في ذلك بتصوير بعض الغرف والمرافق في الحديقة، مطالبة الحكومة بحمايتها من التحرش.

وذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “رجال أمن حولي تجاوبوا مع المقطع وسارعوا إلى استدعاء الحارس وإخضاعه للتحقيق حيث نفى بشكل قاطع وأقسم على أن الادعاء غير صحيح، وهو ما ثبت لرجال الأمن.