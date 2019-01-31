نجمة “ستار أكاديمي” تثير الجدل بصورها في حوض الإستحمام بإطلالة جريئة

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 03:57 مساءً -

أثارت نجمة الموسم الخامس من برنامج “ستار اكاديمي”، الفنانة التونسية ​إيمان العميري​، الجدل عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة جريئة داخل حوض الإستحمام.

ونشرت إيمان العميري صوراً لها في حوض الإستحمام، مرتدية فستاناً ضيقاً وقصيراً من اللون الأسود، ومكشوف الأكتاف، ونسّقت معه حذاءً بكعب عال أحمر اللون.

وعلّقت على الصور، قائلة: “الفراشات تحصل على كل المتعة، هل تعرفون ما أقصد؟”.

وأضافت إيمان العميري: “النوم بسلام عندما ينتهي اليوم، هذا ما أعنيه… وأنا أشعر بحالة جيدة”.