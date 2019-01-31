فنانة مغربية تتعرض للخطف في مصر!

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كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 03:57 مساءً -
تخوض الفنانة المغربية رجاء قصابني تجربتها التمثيلية الأولى، بمشاركتها في فيلم بعنوان “اخناتون في مراكش” مع الممثل المصري طلعت زكريا.
يغلب على الفيلم الطابع الدرامي الكوميدي، وهو فيلم مصري مغربي، وتم التصوير بين مراكش بالمغرب ومصر، ويضم مجموعة من الممثلين من مصر والمغرب.
وتتعرّض رجاء قصابني خلال أحداث الفيلم للخطف، وتدور مشاهد الفيلم في إطار من التشويق والكوميديا.
يُذكر أن رجاء قصابني كان قد أعلنت زواجها عام 2016، ومازالت تتحفظ عن هوية زوجها، وقد أنجبت مولودها الأول في شهر نيسان/أبريل عام 2018.
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