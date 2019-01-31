سوسن بدر تثير أزمة .. تعرفي عليها

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أصدرت الجمعية العربية للفنون التطبيقية بياناً تستنكر فيه ما جاء على لسان الفنانة سوسن بدر في أحد مشاهد مسلسل "أبو العروسة"، والذي توجه فيه كلامها إلى الفنان سيد رجب لموافقته دخول ابنتهما التي كلية الفنون التطبيقية، حيث قالت له "فنون تطبيقية إيه دي اللي دخلتها لها وهتطلع منها إيه؟"، وذلك لتفضيلها دخولها كلية الهندسة.

وأثارت هذه الجملة الجمعية العربية للفنون التطبيقية، ما جعلها تصدر بياناً تطالب فيه صناع المسلسل بالاعتذار رسمياً عما جاء على لسان الفنانة سوسن بدر في المسلسل.

وجاء في البيان: "بيان من الجمعية العربية لصناع مسلسل "أبو العروسة" وللمجتمع.، تستنكر الجمعية وبشدة بعض العبارات التي وردت على لسان الفنانة سوسن بدر في سياق المسلسل، مثل عبارة "فنون تطبيقية اللي أنت دخلتها فيها دي هاتطلع منها إيه"، حيث إن كون عدم معرفة السيدة الفنانة أو السيد مؤلف السيناريو بماهية الفنون التطبيقية ومدى أهميتها في المجتمع لا تعفيهم من مسؤولية الإساءة للمهنة، فكلية الفنون التطبيقية هي كلية عريقة تم إنشاؤها منذ ما يقرب من 200 عام في عهد محمد علي باشا، وهي تعد من أول ثلاث كليات تم إنشاؤها في مصر "الألسن، الهندسة، الفنون التطبيقية".

وقدم البيان شرحاً وافياً لتخصصات الكلية ومجالات العمل فيها بعد التخرج.