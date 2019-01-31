تعرفي على رأي أمير طعيمة عن حملة "خليها تعنس"

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - شن الشاعر أمير طعيمة، هجوما حاداً على مؤسسى حملة "خليها تعنس"، فى دعوة منهم لمقاطعة الزواج بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة به، وانتشرت هذه الحملة بشكل كبير، مما أثار غضب الكثير من الفتيات والسيدات ودشنوا هاشتاج باسم "خليك جنب أمك" للرد على على هاشتاج "خليها تعنس".

وكتب " طعيمة"، تغريده على تويتر قائلا: "خليها تعنس ده ممكن يكون أحقر هاشتاج اتعمل من يوم ما اخترعوا السوشيال ميديا، المرأة اللي هي أمك وزوجتك وأختك وبنتك لما تقارنها بسلعة تمنها هيرخص لما تقاطعها، ده معناه انك مش متربي وخسارة فيك كل جنيه اتصرف عليك من يوم ما ربنا بلانا بيك في الدنيا".