هل تخلّت mbc عن مريم سعيد بعد تسريبات مُسيئة لسمعتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلامية المغربية، مريم سعيد، عن مُغادرتها برنامج "تريندينغ" في حلقة أمس الأربعاء بشكل مفاجئ، لحاجتها أخذ استراحة قصيرة، مؤكدة انتهاء مشوارها في البرنامج عبر MBC.

وجاء إعلان "سعيد" مغادرتها للبرنامج إثر الأنباء التي راجت مؤخرًا عن نية إدارة قناة "إم بي سي" الاستغناء عن الإعلامية المغربية وإنهاء عقدها، بعد انتشار عدد من الفضائح الخاصة بها.

ونشر أحد الحسابات عبر "إنستغرام" في نهاية عام 2018 صورة من تأشيرة الإعلامية المغربية والتي دخلت فيها إلى أميركا كـ"خادمة بيوت"، كما نشر الحساب صورًا جريئة لها تجمعها بثري خليجي.

كما انتشرت في شهر مايو من العام الماضي أيضًا شائعة حول علاقة سرّية جمعت مريم بالمطرب اللبناني فارس كرم، وهو الأمر الذي قام الأخير بنفيه قطعيًا.

وجاءت جميع هذه الأخبار بعد فترة من قيام رجل الأعمال المغربي، كريم ظريف، بفسخ خطوبته من الإعلامية مريم سعيد قبل أيام قليلة من الزفاف بسبب الفضائح الخاصة بها على حد تصريحاته، لتنتشر بعدها أنباء عن زواج سري يجمع "سعيد" بسياسي عربي.

وبحسب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإن جميع الفضائح التي انتشرت مؤخرًا حول مريم سعيد، جعلت إدارة إم بي سي تُنهي عقدها، وعدم تجديده لتغادر مريم الفضائية بشكل نهائي.