شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز: تجربة ثرية وتعلمت منها كثيرا وهرجع الشغل على طول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المخرج سامح عبد العزيز، فى أول تصريح بعد خروجه من السجن بعفو رئاسى مطلع هذا الأسبوع، أنه تعلم الكثير من التجربة والأزمة الذى كان يمر بها الفترة الماضية، لافتاً أنه بعدما خرج للنور قرر اتخاذ العديد من الخطوات المختلفة ويضعها فى حياته.



المخرج سامح عبد العزيز

وقال سامح عبد العزيز لـ ”الخليج 365”، "أنا بخير والحمد لله وكنت فى تجربة بشرية ثرية وعظيمة وتعلمت الكثير منها، وستدفعنى للأمام دائماً ولن أنظر خلفى مطلقاً" مضيفاً أنه سيعود لمزاولة عمله فى أقرب وقت، خاصة وأنه لدية طاقة واشتياق كبير للعمل.

يذكر أن سامح عبد العزيز تم سجنه فى حكم هو الأسرع بتاريخ محاكم الجنايات المصرية، حيث قضت محكمة الجيزة من أول جلسة بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة، رغم طعن فريق الدفاع ببطلان إجراءات ضبط موكله وتفتيشه، لعدم وجود إذن من النيابة العامة، وعدم وجود حالة تلبس، وتسبب حبسه فى عدم استكماله مهمة إخراج مسلسل "أرض النفاق" للنجم محمد هنيدي، كما عُرض فيلمه الأخير "سوق الجمعة" أثناء تنفيذه العقوبة.





يشار إلى أن قوائم العفو الرئاسى عن المساجين بمناسبة 25 يناير، ضمت اسم المخرج سامح عبد العزيز المتهم بحيازة المخدرات وتم العفو عنه وخرج الأيام الماضية.

وكانت آخر أعمال سامح عبد العزيز هو فيلم "سوق الجمعة" الذي عرض في أغسطس الماضي، وكان من بطولة عمرو عبد الجليل وصبري فواز وريهام عبدالغفور ودلال عبدالعزيز ومحمد لطفي وأحمد فتحي ونسرين أمين وسلوي محمد علي ومحمد عز ومحمود حجازي ونهي صالح وضيوف شرف محمود الجندي وشمم الحسن وقصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان.