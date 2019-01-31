شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تنشر الصورة الأولى لابنتها حياة وتعلق: حياتى وعمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكشف حتى الآن الثنائى النجم عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش عن أى صورة لابنتهما "حياة"، والتى وُلدت فى بداية نوفمبر من العام الماضى، حيث اكتفى الثنائى بصورة لعمرو يوسف وهو يحملها ولا يظهر منها أى ملامح.

ونشرت كندة علوش صورة وهى تمسك بأصابع قدم ابنتها واكتفت بتعليق صغير على الصورة قائلا "حياتى وعمرى" .

وجاءت كافة تعليقات محبى وعشاق كندى علوش بانستجرام على الصورة بتمنياتهم بدوام الصحة للطفلة الرضيعة، وقد حصدت الصورة آلاف "اللايك" فى دقائق قليلة.



كندة علوش

وكانت كندة علوش قد اعتذرت عن بطولة فيلم يجمعها مع عمرو يوسف، بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، ويشار إلى أن آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم "هيبتا"، الذى عرض فى عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه