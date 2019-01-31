كاظم الساهر يغادر المسرح معترضاً في ألمانيا

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يبدو أن طيبة الفنان كاظم الساهر واحترامه لجمهوره قد أوقعته هذه المرة بموقفٍ اضطر لمواجهته بحزم. فربما ظن محبوه أنه بعدما عانق المعجبة التي سقطت بين يدي رجال الأمن على مسرحه مؤخراً، بأنه لن يعترض على اقتحامهم للمنصة كمجموعة لالتقاط الصور معه. الأمر الذي أزعجه ودفعه للإنسحاب إلى الكواليس خلال حفله في ألمانيا الذي اختتم فيه جولته الأوروبية، ولم يعد إليه إلا بعد مرور 15 دقيقة حتى تأكد من ضبط الأمن.

وشرح النجم العراقي لبرنامج "تريندنغ"، عبر mbc4، أن الجمهور لم يمتثل لطلبه بعدم الصعود إلى المسرح، بعد أخاطبهم متمنياً أن يبقوا في أماكنهم حتى يُغنّي لهم. ما اضطره للمغادرة معترضاً ورافضاً العودة لإكمال الحفل قبل التأكد من تطبيق تعليماته.