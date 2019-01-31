شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت زكريا يشارك فى الفيلم المصرى المغربى "اخناتون فى مراكش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان طلعت زكريا فى تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم مصرى مغربى يحمل اسم "اخناتون فى مراكش"، حيث تم الانتهاء من تصوير عدد من مشاهد العمل فى مدينة مراكش المغربية على أن تستأنف أسرة الفيلم باقى المشاهد بالقهرة خلال شهر فبراير المقبل.



طلعت زكريا فى كواليس الفيلم

فيلم "اخناتون فى مراكش" تجربة تهدف إلى خلق سوق توزيع وانتاج مشترك بين مصر والمغرب حيث سيتم توزيعه فى البلدين وعدد آخر من البلاد الغربية، ويشارك فى بطولته من مصر، طلعت زكريا، انتصار، سامح يسري، من المغرب سعيد الناصري والمطربة رجاء قصابيني وخولة بن عمر ووسام الأمير.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطىء" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017 وشارك فى بطولته دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخراً من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف"بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.