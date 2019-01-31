شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يصور "شبر مية" الأسبوع المقبل لعرضه قبل رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم آسر ياسين تصوير مسلسله الجديد "شبر مية" الأسبوع المقبل، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم نهال سماحة، ماريان هاني، ضحى إبراهيم توفيق، محمد هشام ومحمود شافعي تحت اشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج رامى رزق الله ومادى بادير.

المسلسل تدور أحداثه فى اطار اجتماعى خلال 50 حلقة ويحاول صناعه تصويره وعرضه بالتزامن خلال الفترة المقبلة، قبل حلول شهر رمضان، ويشارك فى بطولته نجلاء بدر، أحمد مجدى، مراد مكرم، سارة نخلة وعدد آخر من الفنانين جارى الاتفاق معهم.

وكان آخر أعمال آسر ياسين فى الدراما مسلسل "30 يوم" والذى شارك فى بطولته باسل الخياط، نجلاء بدر، وليد فواز، إنجى المقدم، أحمد خالد صالح، نورهان، هند عبد الحليم، سلوى محمد على، مجدى بدر، نورهان، نور محمود وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج حسام على.