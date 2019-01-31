منة فضالي بـ(الأصفر) في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: شاركت الفنانة الشابة منة فضالي جمهورها بجلسة تصوير جديدة خضعت لها، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت منة في الصور بإطلالة بسيطة ارتدت فيها "بنطلون جينز وتي شيرت أصفر، ووضعت القليل من المكياج". وكتبت: "في أحيان كثيرة تعني البساطة الكثير" وانهالت التعليقات من جمهورها الذي تمنى لها حياة سعيدة. يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت مؤخرًا في تصوير مسلسل "قيد عائلي" أمام نخبة كبيرة من نجوم الفن من بينهم بوسي وميرفت أمين وصلاح عبدالله وعزت العلايلي إخراج تامر حمزة.

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