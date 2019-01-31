شاهد.. كندة علوش مع "حيتة"

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كندة علوشكتبت - تقى عادل
نشرت الفنانة كندة علوش، صورة برفقة ابنتها "حيتة"، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علقت كندة على الصورة قائلة: "حياتي وعمري"، ونالتالصورة إعجاب العديد من متابعيها.
يُذكر أن كندة رُزقت بابنتها في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتوقفت كندة عن
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