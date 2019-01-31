شاهد.. كندة علوش مع "حيتة"

كندة علوش

كتبت - تقى عادل

نشرت الفنانة كندة علوش، صورة برفقة ابنتها "حيتة"، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت كندة على الصورة قائلة: "حياتي وعمري"، ونالت

الصورة إعجاب العديد من متابعيها.

يُذكر أن كندة رُزقت بابنتها في شهر نوفمبر من العام الماضي، وتوقفت كندة عن

أي أعمال، أو لقاءات فنية أثناء أشهر حملها، إضافةً إلى منع ابنتها من الظهور الإعلامي.