زاب ثروت يلتقي جمهوره في ساقية الصاوي منتصف فبراير

زاب ثروت

كتبت - تقى عادل

يستعد مغني الراب الشهير، زاب ثروت، لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي.

من المقرر أن يقام الحفل، الجمعة 15 فبراير

المقبل، في قاعة النهار في الساقية، وتم تحديد سعر موحد للحفل وهو 60 جنيهًا.

يذكر أن هذا الحفل هو الأول لثروت في عام 2019 بعد نشاط غنائي كبير قام به عام 2018 على مختلف المسارح، التي شهدت حضورًا كامل العدد من محبيه.