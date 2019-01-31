شاهد.. مريم سعيد تصدم الجمهور بهذا الخبر!

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 02:42 مساءً -

أعلنت مقدمة البرامج المغربية مريم سعيد عن خبر غير سار لمحبيها ومتابعيها.

قالت مريم خلال برنامج حلقة الأربعاء 30 يناير من برنامج MBCTrending، إن مشوارها في البرنامج انتهى، وتابعت لتشكر إدارة قنوات MBC على دعمها وكل القائمين على البرنامج، ثم وعدت جمهورها إنها سوف تعود مجددا عبر الـMBC، لكنها لم تذكر السبب.

وكانت مريم سعيد لاحقتها الكثير من الشائعات، وآخرها ارتباطها بالمطرب اللبناني فارس كرم، لكن سرعان وكشف الإعلامي ربيع هنيدي حقيقة الأمر ونشر عبر حسابه على انستغرام صورة من محادثة أجراها مع كرم ليتأكد من صحة الخبر، وفيها نفى المطرب اللبناني هذه الأخبار.

قال كرم إنه منذ فترة طويلة لم يلتق بمريم وأن الصورة المنتشرة لهما صورة قديمة، مشيرا إلى أنه كثيرا ما تنتشر أخبار عن زواجه أو ارتباطه وتكون غير صحيحة.