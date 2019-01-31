خطأ إملائي يثير عاصفة انتقادات ضد نجمة البوب أريانا جراندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت نجمة البوب الأمريكية أريانا جراندي انتقادات على خلفية وشم دقته أخيرا يتضمن عبارة مكتوبة بالأحرف اليابانية تحمل إشارة إلى نوع من المشويّات اليابانية بسبب خطأ إملائي.

فقد أرادت المغنية البالغة 25 عاما دق وشم على كف اليد يترجم باليابانية عنوان أحدث أغنياتها "7 رينجز"، ونشرت صورة الوشم عبر "أنستقرام" قبل حذفها سريعا إثر تلقيها تنبيهات من مستخدمين للإنترنت إلى أن الوشم لا يؤشر إلى عنوان الأغنية بل إلى نوع من الأطعمة اليابانية المشويّة على الفحم.

وبحسب لقطات لتغريدات حذفتها المغنية لاحقا، أقرت أريانا جراندي بأنها نسيت دق حرف لكنها أوضحت أن نوعية جلدها تتيح لها إعادة دق الوشم كاملا مع العبارة الصحيحة.

وحقق الفيديو لأغنية "7 رينجز" الصادرة في منتصف يناير/كانون الثاني نجاحا كبيرا؛ إذ شوهد أكثر من 100 مليون مرة عبر "يوتيوب"، وتصدّر العمل مبيعات الأغنيات المنفردة في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تصدر المغنية صاحبة الشعبية الكبيرة لدى المراهقين، ألبومها الجديد في 8 فبراير/شباط قبل عيد الحب.