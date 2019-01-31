قمر تفضح حبيبها السابق وتكشف "مثليته الجنسية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجرت المطربة اللبنانية قمر مفاجأة صادمة لجمهورها بشأن حبيبها السابق، الذي لم تكشف عن هويته الشخصية.

وقالت عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها على إنستغرام أنها ضبطت حبيبها السابق متلبسا بخيانتها مع رجل آخر، حيث كتبت: "أما بخصوص الذكر الذي دخل حياتي، ووثقت به وامتلك كل مشاعري الصادقة ومن غير أي مصلحة، لأنه أصلا بيخاف تفرط بطنه حتى ما يجوع، هذا الذي يتباهى وداير يفرجي العالم كل الرسائل التي بعثتها له!!! من محبة طبعا كنت أبعت لأن لما يقول بحبك قلو أنا كمان وكل صورة وكل فيديو جوعان الشهرة.. ووقتها كنت مغشوشة وما عارفة شي قبل ما شوف بعيوني المشهد المؤثر بينو وبين صاحبو".

وتابعت: "يلعن أبو الشهرة اللي جننتك لدرجة أن تؤذي إنسانة إرضاء لغرورك وأنانيتك.. خذ صفحتي وكل جمهوري.. أقدمهم لك على طبق من ذهب، ولا أعيش اللحظة الصادمة اللي شوف فيها بعيوني صاحبي مع صاحبه".

وكانت قمر قد تزوجت من رجل الأعمال المصري جمال مروان ولجأت إلى القضاء المصري في العام 2010، وأقامت دعوى "إثبات نسب" ابنها ضد مروان صاحب قنوات "ميلودي" حينها.