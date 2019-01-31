محمود الجندي: صناع "الأب الروحي" خدعوني وده مش حجمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان محمود الجندي، ضيفا على برنامج "حفلة 11" مع الإعلامية سمر يسري، مساء أمس الأربعاء في تمام الحادية عشر مساءً، على شاشة (أون إي).

وأكد "الجندي" أنه شارك في الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحي" بعدما قرأ ملخص الحلقات، فلم يكن مؤلف العمل قد انتهى من استكمال حلقات المسلسل.

وتابع: "اتخدعت لما قريت ملخص الحلقات، والمسلسل ماكنش مكتوب، والشخصية قريتها لقيتها كويسة وعلى أساس كده وافقت، لكن لما صورنا لقيت إني ظهرت في 5 أو 6 مشاهد ضمن 30 حلقة".

وأشار إلى إنه تحدث مع المخرج بيتر ميمي، وقال له إنه جامله في الظهور كضيف شرف في فيلمه، لقناعته أن جيل الشباب من حقه أن يأخذ فرصة، لكن هذا لا يعني أن يظهر بهذا الشكل، فهذا ليس حجمه.