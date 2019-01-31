والدة بريانكا شوبرا غاضبة من ابنتها...وهذا السبب!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 02:25 مساءً - أعربت مادور شوبرا والدة النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra عن غضبها من ابنتها واستيائها منها منذ الاحتفالات بزفاف بريانكا ونيك جوناس Nick Jonas التي استمرت لأيام وما زالت حتى اليوم.



وفي التفاصيل، بالرغم من كون زفاف بريانكا ونيك ضخماً ومركز اهتمام الجميع، حيث استمر ثلاثة أيام بمراسم مختلفة، وفي نهاية المطاف أقيمت حفلات الزفاف وفقا للتقاليد الهندوسية والمسيحية.



لكن نحو 200 ضيف فقط كانوا موجودين في حفلات الزفاف والاستقبال الفاخرة المتعددة الأيام، وهذا ما جعل من مادو شوبرا غير سعيدة جدا حول هذا الأمر، إلا أن رغبة العروسين كانت في إبقاء زفافهما فائق الحميمية، بحسب كلام بريانكا لمصادر صحفية، وهذا ما تسبب في بعض التوتر بين شوبرا ووالدتها مادو شوبرا. تابعي ايضا: بالأرقام.... تكاليف زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس "خيالية"



وصرحت بريانكا عن سبب انزعاج والدتها بالقول: "مثل كل زفاف هندي آخر، أرادت والدتي ان تدعو المدينة بأكملها لحفل زفافي، وأمي كانت مستاءة جدا طوال الوقت، وكانت بحاجة إلى حفلة أخرى لـ150 الف شخص من الذين نعرفهم، كانت تقول كيف لا يمكنني دعوة الصائغ، وكيف لا أدعو مصفف الشعر؟"



وأضافت بريانكا مدافعة عن نفسها بالقول: "عادة ما تضم حفلات الزفاف الهندية ألف شخص على الأقل ".



وتابعت: "كان لدينا 200 أسرة فقط معظمهم من العائلة، كلّ منا لديه عائلات عملاقة، وقد قمنا بدعوة ضيوفنا على الضيّق لأننا أردنا أن يكون زفافنا فائق الحميمية."

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