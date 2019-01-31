سلمان خان يتحضر لفيلمه البوليسي الجديد وهذه التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 يناير 2019 02:25 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنّ نجم بوليوود سلمان خان Salman Khan يُجري محادثات مع المخرج الهندي روهيت شيتي، لإنتاج دراما بوليسية جديدة، بعد النجاح الذي حققه فيلم "Simba" بطولة النجم رانفير سينج Ranveer Singh ومن إخراج شيتي.



وفي التفاصيل، من المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم بحلول نهاية هذا العام، ومن المقرر أن يقوم بإنتاجه ساجد نداديالا، وتقول مصادر إنّ روهيت وساجد التقيا بضع مرات لمناقشة إمكانات التعاون في فيلم أكشن، من بطولة النجم سلمان بمحتوًى قوي.



وتضيف المصادر أنّ من بين العديد من الأفكار التي ناقشوها، تم استنساخ شخصية ديفي للنجم رانفير سينغ الملقب بالشيطان، والتي قدّمها سلمان نفسه في فيلمه الكبير " Kick"، وهو الفيلم ذاته الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأخرجه ساجد خان أيضًا، وقد تميز الفيلم الذي عُرض في عام 2014 بنهايته القابلة لإنتاج جزء جديد منه. تابعي ايضا: سلمان خان يطلق وجهين جديدين في فيلم Notebook



يشار إلى أنّ المخرج روهيت، سيختتم البطولة الأولى في الوقت الحالي لتصوير مشاهد فيلم "سويافانشي" للنجم الكبير أكشاي كومار Akshay kumar .



ومن ناحية أخرى، سيبدأ سلمان خان قريبًا تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم "DaBang 3".



ويقوم سلمان حاليًّا بتصوير فيلم "بهارات" للمخرج علي عباس ظفر، حيث من المقرر أن يُعرض الفيلم على الشاشات هذا العام خلال العيد الكبير. 5

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