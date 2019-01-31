علا رشدي عن زوجها أحمد داوود: أطيب زوج في شمال أفريقيا

كتبت - تقى عادل

نشرت الفنانة علا رشدي صورًا مع زوجها أحمد داوود وأولادها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

هنأت علا زوجها قائلة:"حبيبي بنتوتي.. أطيب وألذ أب وزوج في شمال أفريقيا!!

كل سنة وأنت مبسوط، ومتألق دايمًا"، وشاركها متباعيها في تهنئة أحمد بعيد ميلاده.

يذكر أن آخر أعمال أحمد داوود السينمائية فيلم "122" الذي عرض في السينمات

مطلع يناير الجاري، بمشاركة الفنان طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، إضافة إلى اشتراكه في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق" مع الفنان عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي.