شاهد.. إليسا مع صديقها في دبي

إليسا كتبت - تقى عادل نشرت الفنانة إليسا، صورة جديد لها برفقة صديقها وديع النجار في دبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت إليسا على الصورة قائلةً:"لم الشمل مع أفضل صديق". يذكر أن آخر حفلات إليسا أقامتها في القاهرة، وحملت الحفلة الطابع الخيري لصالح مرضى السرطان تحت شعار "إلى كل اللي بيبوني"، وذهب ربحها لصالح علاج مرضى السرطان.

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