رد ناري من أمير طعيمة على حملة خليها تعنس

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انتشر منذ ايام هاشتاج لحملة انطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي بإسم "خليها تعنس"، في دعوة منهم لمقاطعة الزواج بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة به، مما أثار غضب الكثير من الفتيات والسيدات.
واعرب الشاعر امير طعيمة عن استياءه من الحملة، حيث هاجمهم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: #خليها_تعنس ده ممكن يكون احقر هاشتاج اتعمل من يوم ما اخترعوا
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