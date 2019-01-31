بالصور.. رامي مالك يعيش قصة حب

كتبت - تقى عادل

نشر الفنان صاحب الجولدن جلوب لهذا العام، المصري رامي مالك، مجموعة صور برفقة حبيبته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اكتفى رامي بوضع رمز "قلوب" تعليقًا على الصور، ولم يفصح عن أي معلومات عن حبيبته.

يُذكر أن رامي ممثل أمريكي من أصل

مصري، وحاز أخيرًا على جائزة "جولدن جلوب" الأمريكية الشهيرة عن فئة أفضل ممثل.