بالصور.. رامي مالك يعيش قصة حب

نشر الفنان صاحب الجولدن جلوب لهذا العام، المصري رامي مالك، مجموعة صور برفقة حبيبته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
اكتفى رامي بوضع رمز "قلوب" تعليقًا على الصور، ولم يفصح عن أي معلومات عن حبيبته.
يُذكر أن رامي ممثل أمريكي من أصل
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