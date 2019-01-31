شاهد.. صبري فواز وحنين إلى الطفولة

صبري فواز كتبت - تقى عادل نشر الفنان صبري فواز، صورة له من طفولته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر عليها تعليق ضاحك يقول:"ليه يازمن ما سبتناش أبرياء"، نالت الصورة إعجاب متابعيه الذين وصفوه بأنه مازالت ملامحه ثابتة لم تتغير. نالت الصورة إعجاب متابعيه الذين وصفوه بأنه مازالت ملامحه ثابتة لم تتغير. يذكر أن أشهر أعمال صبري اشتراكه في مسلسل "رحيم"الذي عرض في الموسم الدرامي لرمضان 2018، بجانب الفنان ياسر جلال، حسن حسني، محمد رياض.

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