بالفيديو.. طرح كليب "اصرف نظر" لسمسم شهاب

سمسم شهاب

كتبت - إيمان محمد

طرح منذ قليل كليب "اصرف نظر" للمطرب "سمسم شهاب" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .

وتدور محور الأغنية في إطار التفكك الأسري وعدم تحمل المسئولية،

وذلك من جانب ربة المنزل ألا وهي الأم التي تعيش حالة من الاستهتار والسهر وشرب الموادالكحولية، وترك نجلتها الوحيدة التي تكون طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويذكر أن أغنية "اصرف نظر" من إنتاج شركة وان شوت، كلمات هاني الصغير، وألحان وليد عبدالعظيم، وتوزيع مجدي داوود، وإخراج محمد حجازي.