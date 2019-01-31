16 فبراير.. أول حفل لفضل شاكر بعد عودته من الاعتزال

كتبت - مي صادق

يستعد الفنان فضل شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات تونس بأعياد الحب، السبت 16 فبراير المقبل، في قصر الرياضة بالمنزة بتونس.

يعد هذا الحفل الأول الذي يظهر من خلاله "شاكر" بشكل مباشر في الحفلات الغنائية منذ اعتزاله للغناء.

ومن المقرر أن يقدم "شاكر" خلال الحفل

باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، إضافة إلى عدد من الأغاني التى قام بطرحها أخيرًا من خلال قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".