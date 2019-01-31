يستعد الفنان فضل شاكر لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات تونس بأعياد الحب، السبت 16 فبراير المقبل، في قصر الرياضة بالمنزة بتونس.
يعد هذا الحفل الأول الذي يظهر من خلاله "شاكر" بشكل مباشر في الحفلات الغنائية منذ اعتزاله للغناء.
ومن المقرر أن يقدم "شاكر" خلال الحفل
كانت هذه تفاصيل خبر 16 فبراير.. أول حفل لفضل شاكر بعد عودته من الاعتزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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