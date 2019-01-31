ليلى عبدالله في المستشفى للخضوع لجراحة تجميلية لشفط الدهون.. ما الذي صدمها!

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 02:14 مساءً -

أشعلت النجمة ليلى عبدالله ضجة كبيرة بظهورها في مقطع فيديو من داخل المستشفى استعداداً لخضوعها لجراحة تجميلية لشفط الدهون.

وأبدت ليلى عبدالله دهشتها من شكل ديكورات غرفتها بالمستشفى، حيث كانت الجدران مزينة برسوم مبهجة مليئة بالألوان، كما كان هناك أدوات عناية بالشعر كاملة، وذلك لتصفيفه فور خروجها من الجراحة، حيث علقت ممازحة: “الغرفة شرحة.. سماعات وأغاني وقهوة.. شيء حلو ومرتب.. مثل الكشخة.. يسووون سشوار قبل العملية.. وجايبنلي لعبة”.

ثم استعرضت النجمة اللبنانية المعروفة بأعمالها الخليجية الناجحة اللحظات الأخيرة قبل دخولها في الجراحة، وسألت الطبيب عن الوزن المناسب الذي يسمح بعمليات الشفط، فأخبرها أن الموضوع يتم في شكل معادلة رياضية لحساب كتلة الجسم مقارنة بالطول، وبعدها يتم تحديد مقدار الدهون التي سيتم شفطها.

ووعدت الفنانة المحبوبة جمهورها بمشاركتهم نتائج الجراحة فور أن تستعيد لياقتها المعتادة بعد العملية.