تأثيرات كارثية للقلق والتوتر.. هذا ما يفعلانه بالجسم والبشرة والشعر‎

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 02:14 مساءً -

كشفت دراسات علمية، عن تأثيرات كارثية للتوتر والقلق على صحة الإنسان، خاصة جهازه العصبي، فضلا عن تأثيراته على البشرة والشعر والأظافر.

وأوضحت الدراسات أن جسم الإنسان يتفاعل مع القلق بنفس الطريقة التي يتفاعل بها مع الخطر البدني، حيث تطلق الدماغ هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول في مجرى الدم، كما تشهد معدلات ضربات القلب زيادة ويصبح التنفس أثقل.

ولفتت إلى أن تلك الهرمونات تبقى في مجرى الدم، وهو ما يؤثر على الغدد والجهاز العصبي والقلب، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالنوبات القلبية وزيادة خطر السكتة الدماغية وقرحة المعدة.

وبينت الدراسات أن التوتر يضعف أيضا جهاز المناعة، ما يجعل الجسم عرضة للأمراض، كذلك إصابة الشخص بأمراض الضغط واختلال ضربات الدم وتصلب الشرايين والذبحات، فضلا عما يسببه التوتر من إصابة بآلام الرقبة والظهر، وأمراض الجهاز الهضمي حيث تزداد مشكلات المعدة.

وللتوتر تأثير مباشر على البشرة، حيث يتسبب في جيوب وهالات تحت العينين، بسبب احتباس الإفرازات الليمفاوية تحت الجفون السفليّة، وظهور الجيوب والهالات الداكنة المحيطة بالعينين، وتزيد وضعيّة النوم على البطن من تفاقم مشكلة احتباس السوائل وبالتالي مشكلة الجيوب.

ونصح الخبراء بالنوم حوالي 8 ساعات خلال الليل، على أن يتمّ الابتعاد عن شاشات التلفزة، والهاتف، والكمبيوتر قبل ساعة من النوم وتناول مشروب يساعد على الاسترخاء عن الخلود للفراش.

وأشارت الدراسات إلى أن التوتر يسبب مشكلة جفاف الجسم والبشرة وحب الشباب والتجاعيد، وهو ما دفع الخبراء للتوصية بتناول 8 أكواب من الماء يوميا، وتناول الشاي الأخضر، والتركيز على استهلاك الفاكهة والخضار الغنية بالماء كالخيار، والطماطم، والكرات، والشمندر.

وأكدت الدراسات أن التوتر والقلق لهما تأثير كبير على الشعر وتساقطه، وظهور الشيب.