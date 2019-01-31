شاهدوا هند البحرينية تتعرض للتنمر .. وتعشق القيام بـ”نيولوك”

كتب امير فتحي في الخميس 31 يناير 2019 02:14 مساءً -

أكدت الفنانة هند البحرينية، أنها أكثر فنانة خليجية تتعرَّض للتنمر بسبب لون بشرتها وطول قامتها، موضحة أنها أحيانًا كانت تبكي من كثرة التعليقات المؤذية.

وقالت في لقاء مع قناة “إم بي سي”، إن “بعض السيدات يجلسن في المنزل ولا يوجد وراءهن شيء إلا تناول الطعام الذي يسبب لهن السمنة وانتقاد الأخريات والسخرية منهن”، متعجبة من عدم شغل الإنسان لوقته بقراءة كتاب أو أي نشاط وترك الآخرين وشأنهم.

وأضافت النجمة الخليجية، أنها “أحيانًا تتعرَّض لتعليقات قاسية من البعض خلال سيرها بالشارع، ولكن لم يعد هذا الهجوم يعني لها شيئًا”، مشيرة إلى أنها أصبحت حاليًّا تتعجب عندما لا تتعرَّض للتنمر فور نشرها لأي شيء عبر صفحاتها بالسوشيال ميديا.

ولفتت إلى أنها تعشق تغيير شكلها والقيام بـ”نيولوك” جديد كل فترة، خاصة عندما تكون متضايقة أو تمر بمزاج غير جيد، موضحة أنها تحب وصلات الشعر لذا أطلقت خطًّا خاصًّا باسمها.

وأشارت إلى أن البعض قال عنها إنها “صلعاء” لذا تستعين بوصلات الشعر، مؤكدة أن الشعر القصير الذي تظهر به حاليًّا هو شعرها الحقيقي الذي كان طوال عمرها ثقيلًا، ولكنه أصبح أخف مع تقدّمها بالعمر.

وأوضحت هند البحرينية، أن سبب النجاح الذي حققته أغنيتها الرومانسية الجديدة “موت ويعني” هو أنها مرَّت بالفعل بتجربة فراق، مشددة على أنه لا يوجد أحد لم يذق مرار الحب وعذابه.