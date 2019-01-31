حسين الجسمى يطلق أغنية «مانسيتك».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والمطرب الاماراتي حسين الجسمى أغنية جديدة تحمل اسم “مانسيتك”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان إسماعيل الفروجي و توزيع زيد عادل، وحصدت أكثر من 102 ألف مشاهده خلال أول ثلاث ساعات.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

مانسيتك مانسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيتيك مانستيك

من لقيتك من لقيتك كانت اسعد لحظة عندي من لقيتك

انتى روحي وياهوة يقدر ينسى روحه

انتى سري وشلون للعالم ابوحه

انت وردة انت وردة ومن دمع عيني سقيتك

ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي ما نسيتك

ما نسيتك جيت متعني أشوفك وأفرح بملقااك اليه

مانستيك لا تظن أقدر أعوفك حتى لو تبعد عليه

وكانت أخر أغانى الفنان حسين الجسمى “أجا الليل” باللهجة العراقية عقب النجاح الجماهيرى الكبير الذى لاقى أغنيته الأولى “كلنا العراق”، كما شارك فى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأسيوية، من خلال تقديمه أوبرت غنائى “زانها زايد” مع عيضة المنهالى وبلقيس.