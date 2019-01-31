سر غضب والدة بريانكا شوبرا في حفل زفاف ابنتها

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

لا جدال أن زفاف النجمة بريانكا شوبرا إلى المغني الأمريكي نيك جوناس، كان مركز اهتمام الجميع، حيث استمر ثلاثة أيام بمراسم مختلفة وفي نهاية المطاف أقيمت حفلات الزفاف وفقا للتقاليد الهندوسية والمسيحية.

لكن فقط نحو 200 ضيف فقط كانوا موجودين في حفلات الزفاف والاستقبال الفاخرة المتعددة الأيام، كما كشفت العروس عن لـ إيلين ديجينيريس مذيعة برنامج “The Ellen Show” الأربعاء 30 يناير.

كان بالتأكيد حدثا كبيرا ولكن والدتها، مادو شوبرا لم تكن سعيدة جدا حول هذا الأمر، لكن قبل أن تقفز إلى استنتاجات وتتساءل عما إذا كانت غير راضية عن زواجها، فالأمر كذلك، حيث يبدو أن رغبة الزوجين في إبقاء عرسهما “فائق الحميمية” تسبب في بعض التوتر بين شوبرا ووالدتها مادو شوبرا.

لماذا كانت أمها منزعجة؟ حسنا، مثل كل زفاف هندي آخر، أرادت الوالدة ان تدعو المدينة بأكملها لحفل زفاف ابنتها، تقول شوبرا: “أمي كان مستاءة جدا طوال الوقت، كانت بحاجة إلى حفلة أخرى ل150، 000 فرد من الذين نعرفهم، كانت تقول كيف لا يمكنني دعوة صائغي، كيف لا أدعو مصفف الشعر؟

وأوضحت “السيدة جوناس”، مدافعة عن نفسها، خلال ظهورها في البرنامج الحواري: “عادة ما تضم حفلات الزفاف الهندية ألف شخص على الأقل “.

وتابعت: “كان لدينا 200 أسرة فقط معظمهم من العائلة، كلا منا لديه عائلات عملاقة”. وأضافت الممثلة أنها احتفظت بقائمة ضيوفها ضيقة نسبيًا لأننا “أردنا إبقاءها فائقة الحميمية”، ومع ذلك، اعتقدت إلين أنها تستحق أن تكون في قائمة الضيوف.