صور.. كيف هنأت الملكة رانيا العبد الله زوجها بعيد ميلاده الـ 57؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت الملكة رانيا العبد الله، زوجها العاهل الأردني الملك عبد الثاني، بعيد ميلاده الــ 57 وذلك على طريقتها الخاصة.

الملك عبد الله الثاني، كان قد تلقى العديد من برقيات التهنئة من قادة الدول الشقيقة والصديقة، بمناسبة عيد ميلاده الـ57، والذي صادف الأربعاء 30 يناير، متمنيين له دوام الصحة والعافية، وفقا لما جاء على حساب التليفزيون الأردني على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الملكة رانيا العبد الله، حرصت على تهنئة زوجها الملك عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت صورة له على حسابها الشخصي على موقع “تويتر” وعلقت عليها قائلة: “كل عام وملكي ورفيق دربي بألف خير”.

رئيس الوزراء الأردني عمر رزاز، كان قد هنا الملك بهذه المناسبة أيضا حيث قال: “كل عام وأنتم بخير، حفظكم الله قائداً وملهماً لنا جميعاً، ومتعكم بموفور الصحة والعافية، رسختم جلالتكم ثوابت الدولة الأردنية وقيمها القائمة على التسامح والمحبة التى عز نظيرها ووفرتم أرضية صلبة للمضى قدما نحو خير الوطن وأبنائه، وسنبقى جنودا أوفياء لكم ولأردننا الحبيب”.

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، هنأ الملك بعيد ميلاده بنشر صورة له بصحبة والده وأخيه الصغير هاشم، كما حرص الديوان الملكي على تهنئة الملك بهذه المناسبة، إلى جانب وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هاله زواتي، والتي تمنت للملك أن يمده الله بالصحة والعافية.