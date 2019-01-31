ميجان ماركل تحن إلى المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الأمريكية يمجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مسرحية لشكسبير، على المسرح الوطني في لندن، وذلك لكونها الراعي الملكي الجديد للمسرح.

”دوقة ساسكس” رغم حضورها العرض المسرحي وتدريبها من قبل على فن المسرح، وارتباطها لفترة وجيزة مع الفن، إلا أن المؤلف والمنتج المنفذ لمسلسلها التلفزيوني السابق “سوتس”؛ استبعدا أي عودة لها للمشاركة في العمل.

ميجان ماركل ارتدت ثوبا ورديا ومعطفا، والتقت بفنانين مبتدئين وأفراد طاقم يعملون مع منظمات مجتمعية وفنية، وذلك قبل أن تشاهد عرضا لنسخة موسيقية جديدة من مسرحية “بريكليس”.

زوجة الأمير هاري، الحامل والتي تبلغ من العمر 37 عاما، تدربت في المسرح، واكتسبت شهرتها من عملها التلفزيوني، وقبل إعلان قصتها العاطفية مع الأمير هاري اشتهرت ميجان بتجسيد دور راتشيل زين في الدراما الأمريكية “سوتس”.

ووفقا لـ”رويتر” فقد تساءل معجبون عما إذا كانت ميجان قد تعود إلى المسلسل التلفزيوني ولو بدور صغير في موسمه الأخير، لكن المؤلف والمنتج المنفذ آرون كورش قال في تصريحات تلفزيونية في كاليفورنيا إن ذلك غير مرجح بدرجة كبيرة.. لا نسعى حاليا لأن نطلب من ميجان ماركل التخلي عن موقعها مع العائلة الملكية والانضمام لنا.. أود حدوث ذلك لكني أعتقد أنه شبه مستحيل.