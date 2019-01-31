ميجان ماركل تقضي عيد الحب هذا العام بدون الأمير هاري

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ستضطر الأمريكية ميجان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، للاحتفال بعيد الحب بدوم زوجها، في أول عيد حب يجمعهما سويا بعد زواجهما في مايو الماضي بقلعة ويندسور.
غياب الأمير هاري عن الاحتفال بعيد الحب مع زوجته ميجان ماركل هذا العام، يأتي لارتباطه بمهام في نفس وقت الاحتفال.
قصر كنسينغتون كان قد أعلن أن الأمير هاري لن يتواجد في لندن بتاريخ 14 فبراير بسبب مهمة ملكية له في النرويج، حيث يقوم بمسئولياته كقائد عام في مشاة البحرية الملكية، وهو المنصب الجديد الذي تولاه عام 2017 بعد أن استقال جده الأمير فيليب منه.
هاري دوق مقاطعة “ساسكس” يسافر إلى مدينة باردو فوس في النرويج، التي تقع على بعد 200 ميل من القطب الشمالي، للاحتفال بالذكرى الخمسين لتدريبات القاعدة البريطانية العسكرية، ومن المقرر أن يلتقي ببعض الأفراد العسكريين؛ ليشرف على تدريبات الجنود وكيف يواجهون صعوبات الطقس القاسية.
ولم يتم الإعلان عن جدول ميجان ماركل في يوم عيد الحب حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون لديها ارتباطات خاصة في هذا اليوم، أو قد تقضيه مع إحدى صديقاتها.
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