رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفي اللواء محمد شفيق، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، وشقيق الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.
الصفحة الرسمية لحزب “الحركة الوطنية المصرية” كانت قد أعلنت نبأ الوفاة، مشيرة إلى أنه ستقام جنازة الراحل ظهر الخميس 31 يناير، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
الصفحة نشرت نعيا جاء فيه: “إنا لله وإنا آلية راجعون” بقلوب يملؤها الحزن والأسى.. ينعي حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب، وفاة المغفور له بإذن الله اللواء محمد شفيق وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق وشقيق الفريق احمد شفيق، داعياً المولي عز وجل ان يتغمد المغفور له بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان”.
وأضاف “كما تتقدم الهيئة العليا للحزب والأمانة العامة وأمناء المحافظات وأعضاء وقيادات الحزب على مستوى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة للفريق أحمد شفيق وللأسرة الكريمة داعين المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويرحمة ويكرم نزله ويغسله بالماء والثلج والبرد .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شقيق الفريق أحمد شفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.