وفاة شقيق الفريق أحمد شفيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي اللواء محمد شفيق، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، وشقيق الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق.

الصفحة الرسمية لحزب “الحركة الوطنية المصرية” كانت قد أعلنت نبأ الوفاة، مشيرة إلى أنه ستقام جنازة الراحل ظهر الخميس 31 يناير، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

الصفحة نشرت نعيا جاء فيه: “إنا لله وإنا آلية راجعون” بقلوب يملؤها الحزن والأسى.. ينعي حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، رئيس الحزب، وفاة المغفور له بإذن الله اللواء محمد شفيق وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق وشقيق الفريق احمد شفيق، داعياً المولي عز وجل ان يتغمد المغفور له بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان”.

وأضاف “كما تتقدم الهيئة العليا للحزب والأمانة العامة وأمناء المحافظات وأعضاء وقيادات الحزب على مستوى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة للفريق أحمد شفيق وللأسرة الكريمة داعين المولى عز وجل أن يغفر للفقيد ويرحمة ويكرم نزله ويغسله بالماء والثلج والبرد .