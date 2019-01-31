انت الان تتابع تفاصيل خبر علماء يكشفون أسرار أقدم جمجمة بشرية في منغوليا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 02:12 مساءً - حدد خبراء بريطانيون عمر جمجمة بشرية قديمة، عُثر عليها مؤخراً في أراضي منغوليا الحديثة، بما يقرب من 35 ألف سنة.

واعتمد علماء من جامعة أوكسفورد، في تحديدهم عمر الجمجمة، التي هي من بقايا أقدم رَجل عُثر عليه في إقليم منغوليا، على تحليل الحمض النووي، وتقنية التأريخ بالكربون المشع للجمجمة المكتشفة.

استخدم المتخصصون طريقة جديدة لدراسة العظام الملوثة، تعتمد على تحسين تحليل الكربون المشع، والميزة الرئيسة لهذه الطريقة هي أن عينات من حمض أميني واحد تُستخلص من البقايا، وهي التي تحدد العمر بدقة أكبر.

ووفقاً لدراسة نُشرت على الموقع الإلكتروني للجامعة، فإن الجمجمة التي عُثر عليها هي بقايا أقدم شخص عُثر عليه في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن العلماء، وهم من المملكة المتحدة، طلبوا المساعدة من زملائهم الإيطاليين الذين أجروا تحليلات إضافية.

وعمل أخصائيون من جامعة بيزا مع أكثر أجزاء البقايا تلوثاً، باستخدام أحدث الطرق الكيميائية لتنظيف النماذج الأولية.