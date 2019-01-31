عابد فهد: هذا هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك

Jan 31, 2019
نشر النجم عابد فهد صورة لافتة له بالابيض والاسود وذلك على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام.
وظهر عابد وهو يجلس على الكرسي وينظر إلى جانبه واضعاً يده على قلبه.
وكتب معلقاً على الصورة: “الصمت هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك أبداً”.
ويستمر “فهد” بتصوير مسلسله “دقيقة صمت” في سوريا، كتابة سامر رضوان واخراج شوقي الماجري. وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”، ومن بطولة عابد فهد، كاريس بشار، ستيفاني صليبا وغيرهم.
ويجسد عابد شخصية “غدير” الذي يهرب من السجن ويقصد صديقاً له الذي بدوره يأخذه الى احد الاشخاص كي يزوّر له جواز سفر ليغادر البلاد بسرعة، فيلتقي بستيفاني صليبا التي تجسد شخصية “سمارة” وتبدأ بينهما قصة حب جميلة على الرغم من وضعها الصعب فهي لديها حالة توّحد وتعيش مع خالها الذي يحاول ان يستثمر موهبتها في الرسم لتزوير اوراق ثبوتية وكسب المال.
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