ألبوم أمينة على نار حامية

Jan 31, 2019 كشفت الفنانة المصرية أمينة انها تعمل على قدم وساق على ألبومها الجديد بعنوان “اللي راحوا” الذي ستطلقه قريباً. الألبوم يتضمن 10 اغنيات منوعة بين الخليجي واللهجة البيضاء. كما انها تتعاون لأول مرة مع الفنان محمد رحيم. العمل سيتضمن ثلاث اعمال شعبية، اضافة الى اعمال درامية. نشير ان آخر اعمال امينة اغنية “عاش ياوحش” من كلمات ملاك عادل، الحان هاني فاروق وتوزيع اشرف البرنس. نذكر ان امينة أحيت مؤخراً حفلة فنية على المسرح الرئيسي في “القرية العالمية”، بتاريخ الجمعة الواقع في الخامس و العشرون من شهر كانون الثاني 2019 بالتعاون مع شركة “روتانا للصوتيات و المرئيّات”.







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