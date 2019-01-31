رولا سعد: بعمل بوتوكس.. ولا أزعج نفسي بالتعليقات السلبية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش الفنانة رولا سعد هذه الأيام سعادة كبيرة نتيجة تجربتها الجديدة في عالم التمثيل على الرغم من أن أصداء هذا العمل تفاوتت بين الإيجابية والسلبية نتيجة مشاركتها في بطولة مسلسل "مجنون فيكي" وهو كتابة فراس جبران وإخراج رندلى قديح وإنتاج نيولوك برودكشن لصاحبها بودي معلولي.

وتجسد رولا سعد في هذا العمل شخصية " كلارا" الفاشينيستا المهووسة بالموضة التي تواجه الكثير من العراقيل نتيجة عشقها للفنان يوري مرقدي وما تواجهه من مخططات من قبل والدته لمنع ارتباطهما، لتتسارع بعدها الأحداث ضمن حبكة درامية مميزة.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الفنانة رولا سعد، التي تحدثت عن دورها في مسلسل "مجنون فيكي"، فضلًا عن بعض الأمور المتعلقة بالشخصية التي جسدتها.