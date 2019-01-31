نيللي كريم وعمرو سلامة يزيدان الشكوك حول علاقتهما بصورة جديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك المخرج المصري، عمرو سلامة، صورة جديدة له مع الفنانة نيللي كريم، بعدما أثارا جدلاً واسعًا في وقت سابق، بصورة ظهرت فيها "نيللي" في أحضان "سلامة"؛ ما أدى إلى إثارة الشكوك حول علاقتهما العاطفية، بسبب كثرة تواجدهما سويًا في عدة أماكن دون عمل فني يجمعهما.

ونشر "سلامة" عبر إنستغرام، صورة بدت كأنها عائلية، وتوسط الصورة النجمان عمرو سلامة ونيللي كريم، في أجواء من السعادة والفرح.

وفضّل النجمان سلامة ونيللي، عدم الإجابة عن الشكوك المثارة حول علاقتهما، بالتأكيد أو النفي، خاصة بعدما زادت التساؤلات حولها، في الآونة الأخيرة، حتى أن بعض المتابعين ظنوا أنهما تزوجا سرًا، عقب نشر سلامة صورته و"كريم" في أحضانه.

جدير بالذكر أن نيللي كريم، كانت انفصلت عن زوجها هاني أبو النجا عام 2015 بعد 11 عامًا من الزواج، ومنذ ذلك الوقت تدور شائعات حول عودتهما تارة واشتعال خلافاتهما تارة أخرى.

وانفصل المخرج المصري عمرو سلامة، عن الإعلامية المصرية منى عبد الوهاب، في 2017، وأزال حينها علاقته بها عبر الفيسبوك ومن ثم اختفت أي صور بينهما.

وتخوض الفنانة نيللي كريم، السباق الرمضاني لعام 2019، ببطولة مسلسل جديد من إنتاج المنتج جمال العدل، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسلها "اختفاء" العام الماضي، والذي أنتجته شركة "العدل جروب".