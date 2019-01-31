نجاتي شاشماز يُنهي زواجه ويطلب تعويضات بالملايين.. فما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صُدم جمهور الفنان التركي، نجاتي شاشماز، بخبر رفعه دعوى طلاق من زوجته ناجيهان بعد زواج دام 7 سنوات.

وأعلنت محامية الفنان عبر بيان خاص، أن موكلها الفنان شاشماز وزوجته، حاولا بذل كافة الجهود للحفاظ على زواجهما، إلا أن الخلافات بينهما وصلت لطريق مسدود، دفعت موكلها لاتخاذ قرار الانفصال ورفع دعوى الطلاق.

وطالبت محامية شاشماز الصحافة والجمهور بإظهار بعض الحساسية حول موضوع الانفصال، واحترام أسرار الطرفين الزوجية وعدم الخوض في حياتهما الشخصية، وذلك لوجود طفلين ومراعاة حالتهما النفسية.

يُشار إلى أن نجم مسلسل "وادي الذئاب" والذي اشتهر في الوطن العربي بشخصية مراد علمدار، طالب زوجته بدعوى الطلاق بتعويضات وصلت قيمتها إلى 10 ملايين ليرة تركية أي ما يقارب الـ 2 مليون دولار أمريكي، و5 ملايين كتعويض معنوي، و5 كتعويض مادي.

كما وطالب الفنان بحضانة الطفلين، بالإضافة لفرض حظر على سفر طفليه؛ لأن طليقته "والدتهما" تحمل الجنسية الألمانية وقد تسافر بهما للخارج.

والجدير بالذكر أن نجاتي شاشماز تزوج من ناجيهان، وهي سيدة مجتمع من أسرة محافظة، تصغره بسنوات كثيرة عام 2012 بحفل زفاف ضخم، وأثمر زواجهما عن طفلين "علي نادر" و"يوسف أمير".