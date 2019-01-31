شيرين رضا كتبت - مي صادق كشفت الفنانة شيرين رضا عن آخر جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصورة الفوتوغرافية بيلو حسن، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". "إنستجرام". وظهرت "شيرين" في الصور بإطلالة جذابة ومميزة مرتدية "اليشمك" على وجهها، وانهالت تعليقات الإعجاب من متابعيها لها. جدير بالذكر أن آخر أعمال "شيرين"، هو فيلم "الضيف"، الذي يعرض حاليًّا ويشاركها البطولة كل من "خالد الصاوي، جميلة عوض، أحمد مالك"، والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.

كانت هذه تفاصيل خبر يشمك وعيون جميلة.. هكذا ظهرت شيرين رضا في آخر جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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