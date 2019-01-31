مجدي الهواري يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث مروي

مجدي الهواري كتبت - مي صادق طمأن المخرج مجدي الهواري جمهوره بعدم إصابته بأذى جراء تعرضه لحادث مروري، حيث نشر صور تحطم الأجزاء الأمامية للسيارة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله. صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلًا: الحمد لله. جدير بالذكر أن آخر أعمال "الهواري" مسرحية "3 أيام فى الساحل"، بطولة النجم الكوميدي، محمد هنيدي، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي محمد ثروت، ومها أبوعوف، ومحمد محمود"، تأليف حاتم حسين.

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